Ольга Павлова: Проведение Специальной Олимпиады в Казани станет вкладом в инклюзивный спорт

Депутат Госдумы РФ от РТ Ольга Павлова заявила, что в связи с формированием запроса на расширение возможностей для занятий адаптивной физкультурой будет очень востребовано проведение Специальной Олимпиады в Казани.

Сегодня этой теме была посвящена отдельная дискуссия на полях Гайдаровского форума-2021.

Всемирные зимние Игры Специальной Олимпиады пройдут в Казани с 22 по 28 января 2022 года. В играх примут участие около 3 тыс. спортсменов, тренеров и официальных лиц из 110 стран мира.

Депутат заключила, что такие соревнования нужны, чтобы каждый человек понимал, насколько хрупок мир и насколько важно быть терпимыми и внимательными.



