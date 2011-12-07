Профессор КФУ: Во всем мире на татарском языке говорят около 7 млн человек

Во всем мире на татарском разговаривают более семи миллионов человек. Об этом заявил директор Института филологии и межкультурной коммуникации К (П)ФУ Радиф Замалетдинов в интервью ИА «Татар-информ».

«Что касается татарского языка, сегодня, по разным данным, на татарском языке говорят около 7 миллионов человек, плюс-минус. Есть разные источники, разные данные, но можно взять за основу эту цифру», — сказал профессор.

Он также уточнил, что у большинства татар уровень владения языком — бытовой. Поэтому, по мнению Замалетдинова, перед правительством и жителями РТ стоит серьезная задача — поддерживать то население, которое проживает за пределами Татарстана.