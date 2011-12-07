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20 февраля в Нижнекамск приедет Владимир Циома

Замруководителя СУ СК по РТ проведет прием населения.
В среду, 20 февраля, заместитель руководителя СУ СК по РТ Владимир Циома проведет прием населения в Нижнекамске. Об этом сообщает официальный сайт НМР. Приём пройдет по адресу: пр. Шинников, д. 40. Предварительная запись осуществляется по телефонам: 8 (8555) 49-94-80, 49-94-87. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
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