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Анна Нечаевская и Андрей Ларьков выступят на чемпионате мира по лыжным гонкам

Анна Нечаевская и Андрей Ларьков выступят на чемпионате мира по лыжным гонкам
Татарстанские лыжники Анна Нечаевская и Андрей Ларьков попали в сборную России, и теперь выступят на чемпионате мира. Соревнования пройдут в немецком Зеефельде с 21 февраля по 3 марта.
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