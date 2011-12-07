Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Челнинка за один день украла 9 флаконов туалетной воды

Суд назначил женщине обязательные работы.
38-летняя челнинка признана судом виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 158 УК РФ, сообщает сайт городской прокуратуры. Было установлено, что 16 ноября прошлого года женщина похитила из бутика в ТЦ 2 флакона туалетной воды «Гуччи», стоимостью более 4,2 тыс. рублей. В тот же вечер она зашла в другой торговый комплекс, где похитила еще пять флаконов туалетной воды «Гуччи» и 2 флакона «Diormdedp». Сумма ущерба составила 14445 рублей. Женщина признала свою вину и возместила ущерб. Суд назначил ей наказание в виде 160 часов обязательных работ.
КВ
Лента новостей