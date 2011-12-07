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Эстафета флага WorldSkills достигла Новосибирска

15 февраля он побывал на церемонии закрытия VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Днем ранее, 14 февраля, был организован тур флагов WorldSkills и WorldSkills Kazan 2019 по достопримечательным местам Новосибирска , который совершили студенты-активисты и хранители флага, а также представители Союза WorldSkills Russia.Напомним, старт российского этапа Эстафеты Флага WorldSkills состоялся в августе 2018 года на Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске.Российский этап Эстафеты проходит в рамках корпоративных и отраслевых чемпионатов и затрагивает все центры федеральных округов. В рамках этого этапа флаг посещает 24 субъекта Российской Федерации – регионы лидеров промышленности и крупнейшие предприятия Российской Федерации, а затем совершит путешествие по Республике Татарстан. Финальной точкой Эстафеты Флага WorldSkills станет церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в г.Казани в 2019 году.
КВ
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