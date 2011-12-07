Кормилица Томочка из Кандагара

Жительница Казани Тамара Павловна Коншина - человек удивительной судьбы, женщина с очень молодой душой и стальным характером. Родилась она в Чистополе в многодетной семье, где росли 11 ребятишек. Отец Тамары Павел Коншин вернулся с войны зимой 1944 года без обеих ног, было ему тогда 35 лет. Попросил, чтобы его, безногого инвалида, увезли к матери. Узнав, что к свекрови привезли кого-то с войны (а у той все четыре сына воевали), Аннушка побежала посмотреть и увидела, что на печи лежит ее муж - «коротенький», без обеих ног. На вопрос, почему не домой, ответил: «Ты меня такого не возьмешь». Женщина завернула мужа в тулуп, на котором он лежал, взвалила на плечи и понесла домой через сугробы в свою избу, к детям. А 5 сентября 1945 года родилась Тамара, настоящая царица своей жизни.Профессиональный выбор был сделан еще до окончания школы. В голодные послевоенные годы Тамара хотела быть обязательно поваром: «чтобы накормить всех голодных». В 15 лет уезжает в далекую Казань в школу кулинарного ученичества, через три года получает 4-й поварской разряд. Практика и первый трудовой опыт получает в столовой завода им. Кирова. Молодая девушка работает, живет в общежитии и понимает, что надеяться особенно не на кого, поэтому решает двигаться нестандартно - подает заявку в военкомат на командировку для работы за рубежом в группе советских войск в Польше. Три года служит поваром в воинской части в офицерской столовой. В 22 года становится заведующей столовой! Что дальше? Главное - образование, и если уж учиться, то в одном из лучших вузов страны - в Московском институте народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. Преддипломную практику проходила в самом крутом по тем временам ресторане Москвы «Прага». После получения диплома по специальности «инженер-технолог» (специализация «организация общественного питания») Тамаре Павловне предложили ответственный пост - стать завпроизводством ресторана в строившемся в то время Центральном универмаге. Проработала в этой должности 13 лет, успевала заниматься и общественной работой. Она очень красиво пела, занималась танцами и принимала активное участие в художественной самодеятельности, за что награждена большим количеством грамот и благодарностей. Тамара Павловна показывает свой фотоальбом. На снимках - юная Тамара, стильная и модная. Светлые волосы всегда уложены в эффектную прическу, глаза со стрелочками, юбочки в клетку и конечно джинсы, туфельки на каблучках, яркие аксессуары. Трудно представить, что такая нежная, хрупкая девушка вдруг оказывается в горячей точке - на афганской войне. Как такое произошло? А все сильный характер, который проявлялся во всем: в руководстве подчиненными, организации банкетов для звезд советской и зарубежной эстрады, обслуживании клиентов с разными характерами, среди которых частыми гостями были служащие военкомата, расположенного неподалеку от универмага. Однажды в ресторан пришел начальник отдела Бауманского военкомата и предложил Тамаре военную командировку в Афганистан - исполнять интернациональный долг в качестве повара в мотострелковой бригаде. Имея опыт работы в военчасти, комсомольский дух и активную жизненную позицию, она согласилась.В январе 1983 года Тамару Павловну провожал весь коллектив, на черной «Волге» начальника отдела ее доставили к самому вагону поезда! Далее был Ташкент, Кабул, самолет на Кандагар с тремя пассажирами: летели стоматолог, сапер и она - повар. Кандагар встретил жарой, от которой таяла подошва модных сапожек на «манной каше». В воинскую часть №71176 их доставит машина медицинской службы, которая привезла к самолету «груз 200». И вот конечный пункт назначения - пустыня Регистан, мотострелковая бригада, столовая для офицерского состава, где одновременно нужно кормить более 500 офицеров и 200 прапорщиков.Воины-интернационалисты были этому рады, ведь некоторое время обходились без специалиста. А что такое голодный офицер на войне? Очень трудно было первый месяц, приходилось все делать самой: поваров в бригаде больше не было. В подчинение Тамаре дали 10 солдат, которые и понятия не имели о тонкостях поварского дела. Выбирала их она сама, основным критерием отбора были чистые руки. Другая трудность заключалась в продуктах, из которых нужно было готовить только вкусные блюда. Приходилось фантазировать, имея ограниченный набор концентратов и сублимированных продуктов. Готовить на полевой кухне - это особое дело: ее нужно растопить, приспособиться к приготовлению пищи в полевых условиях на прицепе КП-2-48, поднять и спустить баки с водой и продуктами. И все это в условиях пустыни. От переживаний за жизнь служащих, немыслимой жары и тяжелой работы Тамара похудела на 17 кг. Плакала каждый раз, когда отправляли солдат на задание. Боялась, не все вернутся, не все приготовленное к ужину будет использовано. Заместитель командира бригады по тылу Николай Михайлович Никоненко, успокаивая ее, повторял: «Не переживай, неизвестно, попали или не попали они там в цель, а ты тут три раза в день прямой наводкой - горячей пищей в желудок, и все сыты!»За два года службы Томочка, как называли ее военные, окрепла духом, освоилась, приспособилась готовить вкуснейшие и разнообразные блюда, комбинируя продукты. Пекла пирожки на Новый год из сублимированного картофеля и жареного сушеного лука, варила манную кашу на сгущенном молоке, от которой были в восторге сильные мужчины, встречала банкетным столом звезд советской эстрады, которые приезжали с концертами в полк. Офицеры очень тепло относились к Тамаре и называли ее «кормилица наша».Тамара Павловна бережно и с трепетом перебирает фотографии и документы. Вот фото Эдиты Пьехи с дарственной надписью, сделанной красным фломастером: «Тамаре на добрую память». Вот блокнот с адресами и телефонами сослуживцев и словами благодарности от известных людей СССР. Вот советский бумажный рубль, на котором ручкой написано: «Тамаре Павловне на память о Кандагаре! 1983 г., 7 ноября». Вот фото с наряженной к Новому году пальмой: елку-то найти в пустыни невозможно. Две недели тогда вместе с солдатами украшали столовую, чтобы у военных тоже был новогодний праздник! Фото офицеров, сослуживцев, их родных, солдат... Некоторые не дожили до окончания военных действий. Всех она помнит, всех называет по имени, всеми гордится и всех очень любит. Это читается в глазах женщины, полных воспоминаний и слез. И в самом конце альбома лежат фотографии со встреч сослуживцев в важные для афганцев и всей страны даты дня вывода войск из Афганистана: 1989, 1999, 2000, 2004-й - в Казани, Ленинграде, Москве, Вологде. К каждой такой встрече Тамара Павловна тщательно готовится, шьет новый модный наряд, который с 2013 года украшает юбилейная медаль «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане». Многочисленные правительственные грамоты и благодарственные письма лежат на столе как признание заслуг хрупкой и сильной женщины.