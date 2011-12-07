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Сегодня состоится вечер памяти народного артиста России и Татарстана Ильгама Шакирова

Сегодня состоится вечер памяти народного артиста России и Татарстана Ильгама Шакирова
Прозвучат песни Ильгама Шакирова в исполнении молодых казанских артистов. Организаторами вечера выступила Дирекция парков и скверов совместно с управлением культуры Казани. Начало в 19.00. Ильгам Шакиров ушел из жизни 16 января этого года. Высочайшее профессиональное мастерство и доблестный труд артиста отмечены множеством почетных званий и высоких государственных наград.
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