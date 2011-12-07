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Сегодня в Центральной библиотеке Казани состоялось мероприятие, посвященное дню рождения Мусы Джалиля

Сегодня в Центральной библиотеке Казани состоялось мероприятие, посвященное дню рождения Мусы Джалиля
Впервые вечер памяти прошел в формате видеоконференции. На связи с Казанью был Санкт-Петербург. Там в филиале №1 Центральной библиотечной системы Калининского района собрались учащиеся школы №146, представители татарской диаспоры Санкт-Петербурга. Представители казанской библиотеки представили всем уникальные издания произведений Мусы Джалиля, другие раритеты. Также был организовать просмотр документального фильма «Муса Джалиль: приговоренный к бессмертию» режиссера Нины Прахарж. Также свою композицию на стихи поэта-героя представил замечательный певец, народный артист ТАССР, заслуженный артист России Эмиль Залялетдинов. 
КВ
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