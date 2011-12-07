Стас Михайлов не споет в Набережных Челнах

Концерт популярного поп-исполнителя Стаса Михайлова, который должен был состояться в Набережных Челнах 16 февраля, отменен. Как уточняет издание chelny-biz.ru, это произошло из-за невыполнения условий райдера артиста принимающей стороной. Стоимость билетов на концерт Михайлова варьировались от 2,1 до 5,5 тыс. рублей. Тем, кто их приобрел, будет возмещена полная стоимость.