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Стас Михайлов не споет в Набережных Челнах

Концерт певца отменен.
Концерт популярного поп-исполнителя Стаса Михайлова, который должен был состояться в Набережных Челнах 16 февраля, отменен. Как уточняет издание chelny-biz.ru, это произошло из-за невыполнения условий райдера артиста принимающей стороной. Стоимость билетов на концерт Михайлова варьировались от 2,1 до 5,5 тыс. рублей. Тем, кто их приобрел, будет возмещена полная стоимость.
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