В Казани проходит митинг, посвященный памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Состоится торжественное возложение цветов к Вечному огню. А завтра в культурном центре «Московский» пройдет концерт, приуроченный к годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. На торжественное мероприятие 19 февраля в КРК «Пирамида» соберутся ветераны Афганистана со всей республики, сообщает kzn.ru.