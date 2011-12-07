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В Казани проходит митинг, посвященный памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

В Казани проходит митинг, посвященный памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Состоится торжественное возложение цветов к Вечному огню. А завтра в культурном центре «Московский» пройдет концерт, приуроченный к годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. На торжественное мероприятие 19 февраля в КРК «Пирамида» соберутся ветераны Афганистана со всей республики, сообщает kzn.ru.
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