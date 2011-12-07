В Казани пройдут «Зимние корпоративные игры»

С 14 по 17 февраля в Казани пройдут спортивно-массовые любительские соревнования «Зимние корпоративные игры». В церемонии открытия примут участие заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр спорта РТ Владимир Леонов, Президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» Илья Галаев, заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех» Николай Волобуев и другие.По окончании торжественной церемонии стартуют соревнования по видам спорта, а в 11:00 пройдет открытая дискуссионная панель «Возрождая спортивные ценности». Тема панельной дискуссии – «Здоровый сотрудник – эффективное предприятие – крепкая страна».