В казанских домах идет проверка дымоходов и вентиляции

Плановая проверка прошла на этой неделе в одном из домов по ул. Сары Садыковой. Дом на 80 квартир, построенный в 1966 году, оборудован узлами учета отопления, холодного водоснабжения, газовыми котлами. Техническое обслуживание и текущий ремонт дымоходов и вентиляционных каналов в доме производят специалисты центра газовентиляции «Жилищник», сообщает kzn.ru. Во время плановой проверки с помощью прибора анемометра замеряется скорость потока воздуха в каналах и дымоходах. Проверить, есть ли поток воздуха в вентканале, жители дома могут и самостоятельно - с помощью обычного листка бумаги: если он плотно держится возле окна вентканала, то вентиляция работает, если падает, то в квартире есть проблемы с циркуляцией воздуха. Но специальные приборы позволяют определить, достаточно ли в квартире приточного воздуха для работы газового оборудования.При недостаточном притоке воздуха можно приоткрыть форточку, перевести оконную раму в режим микропроветривания либо установить специальные клапаны в пластиковых окнах. Проверка дымоходов проводится раз в квартал, с вентканалами - раз в год. К сожалению, случаи отравления жителей многоквартирных домов угарным газом не редкость. Только за полтора месяца этого года в Казани зафиксировано 6 таких случаев, пострадали 15 человек. В прошлом году произошло 4 аналогичных случая, из-за отравления угарным газом пострадали 18 человек. При этом наиболее опасным периодом являются именно зимние месяцы, когда окна в квартирах большую часть времени закрыты.Все эти случаи произошли в квартирах, оборудованных газовой колонкой с открытыми камерами сгорания, а основной причиной отравления стало отсутствие надлежащей циркуляции воздуха при работе газового оборудования. Если раньше в квартирах были установлены деревянные окна и двери, то воздух через щели попадал в жилище, обеспечивая естественную вентиляцию. При установке современных звукоизолирующих пластиковых окон и дверей с уплотнителями резко сокращается приток свежего воздуха. Кстати, во многих домах, в том числе в доме №7 по ул. Сары Садыковой, где проводилась проверка, в каждой кухне под окнами предусмотрены приточные клапаны. Однако часто жильцы во время ремонта заделывают эти клапаны изнутри штукатуркой, заклеивают обоями, что также нарушает приток воздуха в квартиру.Наряду с ежеквартальными проверками специалисты по обслуживанию и ремонту дымоходов и вентканалов могут прийти к жильцам по заявке, оставленной в управляющей компании. Заявки также принимаются в систему «Открытая Казань». В этом году на неисправность вентиляции и дымоходов казанцы пожаловались 1081 раз.Заместитель руководителя горисполкома по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятуллин напомнил, что в этом году было решено выделить обслуживание и текущий ремонт вентиляционных каналов и дымоходов в отдельный вид услуги. Он будет включать проведение инструментального обследования дымоходов, их регулярную проверку, текущий и аварийный ремонт. С 1 июля устанавливается отдельный тариф на обслуживание и текущий ремонт вентиляционных каналов и дымоходов - 30 и 55 копеек с квадратного метра соответственно. До этого оказание таких услуг не тарифицировалось, обслуживание и ремонт вентиляционных каналов и дымоходов осуществлялись в ущерб объемам текущего ремонта остальных элементов здания.При этом размер платы утверждается для нанимателей муниципального жилья и для домов, в которых собственники не выбрали способ управления и не приняли решение об установлении размера платы за содержание своего имущества. Собственники помещений в многоквартирных домах, не согласные с утвержденными исполкомом тарифами, могут установить размер платы для своего дома с необходимым перечнем услуг.В первую очередь в Казани будут проверяться 2238 многоквартирных домов, оборудованных газовыми колонками и двухконтурными котлами с открытыми камерами сгорания. Это делается для обеспечения безопасного проживания граждан. Работа предположительно займет около года, уточнил замруководителя исполкома. По результатам проверки будут приняты решения либо по организации ремонта каналов, либо по замене газовых колонок на индивидуальные тепловые пункты для приготовления горячей воды.