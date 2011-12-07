Катарские волонтеры исполнили «Катюшу» для ветерана из Казани

Международная команда волонтеров 75-летия Великой Победы из Катара и «Волонтеры Победы РТ» провели 4-й телемост добровольцев с казанским ветераном ВОВ Александром Шахназаровым. Об этом корреспондентам «Казанских Ведомостей» сообщила зампред Татарстанского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Дютина. «В прошлом году к движению присоединилось 45 стран. Сейчас мы активно провели телемосты с Кемеровской областью, Палестиной, Узбекистаном и государством Катар. Также мы планируем провести онлайн-связь с Египтом», — отметила Дютина. Школьники пообщались с ветераном в режиме видеоконференции. Александр Шахназаров рассказал о Сталинградской битве и своей жизни, а также ответил на вопросы школьников о войне. Сюрпризом для ветерана стала песня «Катюша», которые катарские школьники исполнили специально для него. Телемост состоялся при поддержке РОО ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ». Анастасия Илендеева