Пенсионная реформа: в 2020 году на пенсию не выйдут 40 тысяч татарстанцев

В 2020 году из-за пенсионной реформы на пенсию не выйдут 40 тысяч татарстанцев. Об этом заявил в интервью Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин. «Каждый год мы стабильно отправляли на пенсию примерно 60 тысяч человек. В 2019 году мы не отправили на пенсию 27 тысяч. В этом году ситуация будет посложнее — около 40 тысяч не отправим. А получать пенсии в этом году начнут 20 тысяч жителей республики», — сказал Эдуард Вафин. По мнению Вафина, такая ситуация связана с переходным периодом после пенсионной реформы. Этот период закончится, по словам Вафина, в 2028 году. Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.