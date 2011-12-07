Путешествуем дешево: 10 секретов, которые работают

С туристических буклетов манят рассказами о теплом море и криках чаек. Может, летом удастся позагорать не только на любимых 6 сотках? Правда, увидев прайс-листы, хочется махнуть рукой на эту затею. Цены турпутевок пугают даже на Черноморское побережье. А отказывать себе во всем целый год ради недельного отпуска кажется неразумным. Не надо пугаться и не надо отказывать! Конечно, путешествие - удовольствие недешевое, экономнее всего сидеть дома. Но если к нему подготовиться как следует, то даже с небольшим доходом можно посмотреть мир. Чтобы помочь сократить расходы, мы подготовили 10 проверенных способов того, как сэкономить в отпуске и не потерять при этом в комфорте. Дешевые билеты или горящий тур Самый «затратный» вопрос: как добраться до предполагаемого места отдыха? 1 Проверено на себе: в большинстве случаев самостоятельное путешествие дешевле, чем готовый туристический пакет. Но есть и исключения. Например, в случае автобусных туров по России или Европе. Это удобный вариант, если хочется посмотреть за короткий срок как можно больше достопримечательностей. Второе исключение - горящий тур на популярные курортные направления: Сочи, Анталья (Турция), Ларнака (Кипр) и т. д. В этом случае стоимость недельного отдыха может быть даже ниже, чем одни только авиабилеты, купленные самостоятельно. 2 Путешествовать лучше не в сезон. В пиковые даты цены на билеты и жилье возрастают в два-три раза. Например, пляжный отдых в начале осени обойдется дешевле, чем в июле, а погодные условия будут только комфортнее. А поездка в Европу в декабре позволит насладиться рождественскими базарами и избежать новогоднего подъема цен. 3 Но и не в сезон дешевые билеты нужно искать заранее. Оптимальный период - примерно за два-три месяца до предполагаемого вылета. Хотя, если речь идет о новогодних каникулах, поиск адекватных по цене билетов можно начинать уже сейчас. Да-да, почти за год! 4 Не стоит бояться лоукостеров. То есть авиакомпаний, предлагающих дешевые билеты за счет сокращения количества дополнительных услуг на борту. Например, это могут быть рейсы без питания, только с ручной кладью (за багажное место платят отдельно), без возможности вернуть купленные билеты. Зато стоимость перелета лоукостерами действительно невысока и сравнима с поездкой на междугороднем автобусе. 5 Совет, плавно вытекающий из предыдущего: стараться путешествовать без багажа. Для недельного отпуска вещей нужно не так много! Косметику можно перелить в маленькие флаконы или даже купить на месте. Перед перелетом самые объемные вещи (джинсы, кроссовки, куртку) стоит надеть на себя. А в ручную кладь отправится легкое и компактное - футболки, шорты, купальник... Где жить 6 Выбор жилья - дело непростое. С одной стороны, в спальных районах гостиницы дешевле. Но придется ежедневно тратить время (и средства!) на то, чтобы добраться до основных достопримечательностей. В центре отели дороже, зато самое интересное в шаговой доступности. Можно гулять пешком и прилично сэкономить на покупке билетов на транспорт. 7 Все чаще бюджетные путешественники предпочитают снимать квартиру у местных жителей. Обычно так получается выгоднее. Но только в случае, если планируете остановиться в одном и том же месте подольше, например, на 5 - 7 дней. Если же хочется каждый день перемещаться из города в город, то дешевле и удобней будут ночевки в недорогих отелях или хостелах. Кстати, не стоит бояться последних! В хостеле вовсе не обязательно жить в огромной 8-местной комнате-»казарме» с незнакомыми людьми. Очень часто можно выбрать и отдельные номера на одного-двух человек с общей кухней и ванной. Транспорт 8 Забудьте про такси. Даже из аэропорта в большинстве случаев можно добраться до любого города на специальном автобусе или электричке. Мы едем налегке - с ручной кладью, так что тащить тяжелые чемоданы не потребуется. Но стоит заранее изучить расписание и тарифы, чтобы купить максимально выгодный билет. Например, во многих европейских городах действуют проездные на несколько дней или специальные карты туриста. С помощью последних можно оплатить не только проезд в общественном транспорте, но и получить скидку при входе в музеи. 9 Если планируете много перемещаться между городами, стоит рассмотреть вариант с арендой автомобиля. В случае путешествия компанией этот способ может быть дешевле, чем оплата проездных билетов на каждого. Кроме того, наличие машины позволяет выбирать отели, находящиеся на окраине или даже в соседних небольших городках. Так можно найти замечательные варианты с бассейном и собственным двориком по цене койко-места в хостеле в центре. Чем питаться 10 Далеко не всем хочется в отпуске питаться гречкой и консервами, прихваченными из дома. Какой отдых без дегустации местных деликатесов?! Разве можно не попробовать настоящее грузинское хачапури, итальянскую пиццу или испанскую паэлью? Для того чтобы и бюджет не пострадал, и знакомство с национальной кухней состоялось, можно найти некоторый баланс. Например, завтрак и ужин готовим сами. А на обед ходим в местные кафе. Тем более что днем там можно найти специальные комбо-предложения, которые сделают обед еще дешевле. Наверняка кто-то возразит, что едет отдыхать, а не борщи варить на всю семью. Поверьте, готовить в отпуске не так утомительно, как это может показаться на первый взгляд. Каша или омлет на завтрак, салат на ужин, бутерброды на перекус - все это готовится в считанные минуты. А поход на местный рынок за свежайшими овощами и фруктами - дополнительное удовольствие и знакомство с местной культурой. Действительно ли эти хитрости работают или фанаты бюджетных поездок все же лукавят? В соцсетях «КВ» попросили поделиться опытом путешественников, которым удается посмотреть мир за небольшие деньги. Наиля, пенсионерка: Для экономии бюджета могу порекомендовать групповые автобусные туры. Это очень удобно: сюда входит дорога, проживание в отелях, питание и экскурсии. Чтобы понять, подходит ли для вас такой вид путешествия, нужно начать с однодневного тура, без ночевки в автобусе. Для меня, если дорога в один конец занимает больше суток, автобусный тур перестает быть комфортным. При самостоятельных путешествиях нужно, конечно, потратить время на подготовку маршрута. Мы с супругом летать не любим, поэтому часто ездим на поездах. Но лучше путешествовать не в сезон. В это время бывают 30-процентные акции на билеты в плацкарте (верхние и боковые места). А еще при ночных переездах можно сэкономить на гостиницах. У нас самым дешевым и ярким на впечатления за последнее время был экскурсионный тур на Кавказ на туристическом поезде. За неделю мы посетили Ростов-на-Дону, Ингушетию, Дагестан, Чечню и Кавказские Минеральные Воды. Ночью ехали, днем были экскурсии. Такой тур гораздо комфортнее, чем аналогичный автобусный. Гульназ, бухгалтер: Мой секрет дешевых путешествий - знакомиться в поездках с местными жителями, впоследствии такие знакомства могут превратиться в крепкую дружбу. Это позволяет бесплатно увидеть самые интересные места в городе и не тратиться на жилье. Рекомендую также обратить внимание на поездки в низкий сезон. Цены, как правило, ниже, а от отсутствия толп туристов путешествие только выигрывает. В позапрошлом году, например, я 1 января улетела из Кельна в Венецию за 650 рублей. В прошлом - за эту же цену из Кельна поехала встречать Новый год в город Фаро, на юг Португалии. Ну а 1 января этого года отправилась с подругой в двухдневный круиз из Хельсинки в Таллин, поездка обошлась нам в 700 рублей на человека в обе стороны.