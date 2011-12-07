Сотрудничество АМП РФ и крымских бизнесменов выходит на новый уровень

14 февраля 2020 года, президент Ассоциации предпринимателей-мусульман России Айдар Шагимарданов провел рабочую встречу с Русланом Бальбеком — заместителем председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей, председателем подкомитета по законодательному обеспечению реализации государственной национальной политики России в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба АПМ РФ.Стороны обсудили различные вопросы, касающиеся развития исламского бизнеса и халяль-индустрии на территории Крымского полуострова. По словам Руслана Исмаиловича, в Крыму необходимо внедрять весь положительный опыт, накопленный АПМ РФ по развитию мусульманской бизнес-инфраструктуры.«За многие годы, Ассоциация предпринимателей-мусульман доказала, что является самым крупным и авторитетным исламским бизнес-сообществом России. Организация, своими реальными делами, заслужила уважение и признание не только в предпринимательской среде, но и у государства. Опыт АПМ РФ, который успешно применен в Республике Татарстан, мы хотели бы всецело реализовать и в Крыму», — заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек.По итогам встречи стороны договорились в кратчайшие сроки разработать и утвердить совместную дорожную карту по развитию исламского бизнеса в Крыму, а также организовать бизнес-миссию татарстанских предпринимателей и предприятий в Симферополь.