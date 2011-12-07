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Воины-афганцы и Президент РТ обсудили макет памятника в Казани

Макет одобрили родители погибших в Афганистане солдат.
Рустам Минниханов обсудил с воинами-афганцами макет памятника в Казани, пишет ИА «Татар-информ». Ранее проект макета памятника был одобрен татарстанцами, чьи сыновья погибли во время боевых действий в Афганистане. Также в Казанском Кремле состоялось чествование ветеранов боевых действий в Афганистане. Президент РТ вручил героям государственные награды и ключи от автомобилей.
КВ
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