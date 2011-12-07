15 февраля исполнилось 115 лет со дня рождения Мусы Джалиля

«Татары погибли, улыбаясь»

У настоящих поэтов два дня рождения: когда родился на свет и день создания первого произведения. У редких людей и день смерти превращается в величайшую дату. Мусе Джалилю было суждено стать именно таким батыром XX века.

115 лет назад в селе Мустафино в Оренбуржье родился мальчик, которому дали имя Муса - имя одного из пророков мировых религий, в том числе исламской. Как объясняет история религий, Муса - первый пророк, получивший непосредственно от Всевышнего священную книгу. Наш Муса в свои 13 лет написал первое произведение «Счастье», которое стало пророческим. В стихотворении есть такие строки:

Я бы счастьем считал эту гибель в бою,

Славу смерти геройской я в песне пою.

Так и случилось - 25 августа 1944 года Муса Джалиль и его десять товарищей отдали жизнь за свободу Родины. За 10 месяцев до гибели поэт писал:

Песня меня научила свободе,

Песня борцом умереть мне велит.

Жизнь моя песней звенела в народе,

Смерть моя песней борьбы прозвучит.

25 августа 1944 года в центре цивилизованной Европы за полчаса 11 татарских джигитов были казнены самым варварским способом - им отрубили головы. Свидетели их невиданного коллективного патриотизма и мужества сообщили мировому сообществу: «Татары погибли, улыбаясь». За этим мужеством просматривается пример казанского саида и мудариса Кул Шарифа, который вместе со своими шакирдами погиб, защищая Казань в 1552 году.

Вот почему они нашли силы улыбаться перед этой нечистой силой. Однако было бы неправильно представить, что выведенные на казнь не могли оценить подлинную ситуацию в тот момент. Они же были обыкновенными людьми: сыновьями, мужьями, отцами. Накануне казни к ним в камеру пришел мулла с Кораном в руке. И каждый из них, прикоснувшись к священной книге, попрощался с жизнью. Мулла потом говорил: «Первым протянул Коран Абдулле Алишу. Он не спеша встал с места, положил руку на Коран и… прослезился…». Это было естественным состоянием Абдуллы Алиша, одного из талантливых писателей татарского народа 20 - 30-х годов, у которого в Татарии оставались мать, любимая жена и два сына. То, что на глазах своих товарищей он допустил вот такую слабость, вполне объяснимо: перед своими можно и расчувствоваться.

Поэт Ильдар Юзеев в 80-х годах об этом так и писал:

Ушли они, улыбаясь перед чужими,

Но поплакавшись перед Кораном.

Истоки непокорности героев

Наш народ свято чтит память своих богатырей. Джалиль среди них самый старший, ему 38 лет. Самому младшему - Гайнану Курмашу - всего-навсего 25 лет. Вот такие молодые силы объединились вокруг идеи быть в любых условиях верным стране, народу, самому себе. Их вырастила и татарская, и башкирская, и мордовская, и узбекская, и казахская земля. Несмотря на то что они родились и выросли в разных регионах, но воспитывались на ценностях родного народа, при этом в то же время принадлежали всему человечеству.

О мужестве Мусы Джалиля и его соратников по борьбе написано много разными авторами. По поводу драматической поэмы «Последнее испытание» Ильдара Юзеева, например, народный поэт Татарстана Сибгат Хаким писал: «Обращайте внимание на название произведения. Поэт-узник переживает духовное испытание - самое последнее и тяжелое в своей жизни. Тиран хочет победить его духовно, применяя такие способы истязания, которые, быть может, отсутствуют даже в аду. Затем, как последняя инстанция, прибегает к помощи Мефистофеля. Однако Мефистофель, который даже победил Фауста, не в силах перебороть гордого поэта. Где секрет, основа такой духовной недоступности? И.Юзеев ведет раздумья именно в этом направлении. Он ищет истоки такой духовной непокорности прежде всего в духовном мире родного народа. М.Джалиль брал свою силу у народа, у его легендарных сыновей. Именно в такой взаимосвязанной внутренней логике лежит ответ на этот философичный вопрос. Это очень ценное открытие нашей современной поэзии».

Да, невозможно рассматривать личность и творчество Мусы Джалиля в отрыве от дел его соратников, также нельзя его понять до конца вне контекста прошлого и настоящего своего народа.

«За жизнь, что вечно сердцу дорога»

Муса из самой простой сельской семьи, которая обеспечивала себя каждодневным крестьянским трудом. Получив первые уроки в сельской школе, учится в медресе «Хусаиния», что в Оренбурге, ибо с 1913 года семья переезжает именно в этот город. Увлекается чтением, особо выделяя при этом для себя творчество Тукая, восточную поэзию. В его юношеской жизни самым критическим был 1918 год, когда без малейших средств к существованию он остался один на один в большом городе, где руку помощи протягивают ему отдельные творческие личности. Учеба в Татарском институте народного образования для него стала хорошей школой. Весной 1918 года при газете «Яңа вакыт» («Новое время») Фатих Карими организует литературный кружок, в сферу влияния попал и молодой Муса. Шариф Камал - классик татарской литературы, заметивший его творческие возможности, дает ему рекомендацию для поступления на казанский рабочий факультет. Таким образом жизнь Мусы с 1922 по 1925 год связывается с Казанью. «Рабфаковские годы имели огромное значение для творческого возмужания поэта», - пишет Рафаэль Мустафин, основной исследователь героического пути Мусы Джалиля.

Когда в 1935 году Джалиль возглавил литературный отдел Татарской оперной студии при Московской консерватории, перед ним встала задача обеспечения репертуаром будущего национального оперного театра. Естественно, начали работу с перевода на татарский язык известных либретто западноевропейских и русских опер. В то же время необходимо было создавать и оригинальные произведения. Для этого Муса Джалиль организовал работу татарских поэтов, живших в то время в Москве: Ахмета Файзи, Ахмета Ерикея, Шайхи Маннура, Махмуда Максуда, Ахмета Исхака. Сам взялся за создание либретто «Алтынчеч» («Золотоволосая»). Поэт в этом случае обратился к сюжетам старинных легенд.

Премьера «Алтынчеч» - произведения Назиба Жиганова и Мусы Джалиля - состоялась в Казани в 1941 году. Ария Тугзак в исполнении Марьям Рахманкуловой прозвучала как своевременный призыв: Родина-мать поднимает на борьбу с фашистскими захватчиками.

Сам Джалиль твердо и безоговорочно определил свое место во время войны: «Мое место - среди бойцов, моя задача - быть на фронте и бить фашистов».

Я в смертный бой иду с винтовкой новой

За жизнь, что вечно сердцу дорога.

Нас ненависть зовет, и мы готовы

Взойти к победе по костям врага, - писал Муса Джалиль в марте 1942 года на Волховском фронте («Сон»).

Сильнее смерти

«Как было оценено временем, »Моабитские тетради« - вершина его творчества. Все те поэтические достижения, к которым он пришел в предвоенные годы, получили здесь богатое и многогранное развитие, приобрели новое качество. Суровые испытания подняли его поэтический мир на новую высоту, сделав моабитский цикл лирическим документом эпохи, заметной вехой на пути развития всей нашей поэзии», - писал исследователь творчества Джалиля Вячеслав Воздвиженский.

Первым рассказал о поэтическом и гражданском подвиге Мусы Джалиля видный татарский писатель, лауреат Государственной премии СССР, председатель Союза писателей Татарстана Гумар Баширов. 6 июня 1953 года газета «Правда» опубликовала его статью «Сильнее смерти». Так коротко и метко был назван смысл борьбы и творчества Джалиля в условиях фашистской неволи. «В последние дни жизни Муса пишет самые глубокие по мысли и изумительные по изяществу произведения. Удивительно, достойно пристального изучения и размышления то, что перед казнью, в камере смертника, поэт начинает шутить и острить даже больше, чем в прежние времена. Какой силой воли, каким мужеством и непоколебимой верой в свою правоту надо было обладать, чтобы мрачные камеры каземата осветить жизнерадостной, человеколюбивой улыбкой! Такую силу духа дала ему любовь к Родине. Он жил великой гордостью за свою верность народу. До самого последнего своего часа, до последних строк своих стихов поэт жил светлой думой о Родине, о ее людях», - писал Гумар Баширов. Более точно и емко не скажешь.

Фоат ГАЛИМУЛЛИН, профессор КФУ