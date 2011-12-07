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Минниханов приедет в Челны на празднование 45-летия со дня выпуска первого «КАМАЗа»

В качестве приглашенной звезды на празднике выступит пианист Денис Мацуев.

Президент РТ Рустам Миниханов посетит празднование 45-летия со дня выпуска первого «КАМАЗа».

«Мероприятие посетит президент Татарстана Рустам Минниханов и бывшие директора автогиганта. Иван Костин и Николай Бех приедут на торжество по личному приглашению генерального директора ПАО „КАМАЗ“ Сергея Когогина», — сказано в сообщении.

Там же уточняется, что первый директор предприятия 96-летний Лев Васильев не сможет посетить торжество.

В качестве приглашенной звезды перед заводчанами выступит российский пианист-виртуоз Денис Мацуев с фестивальной программой.

Торжество будет проходить с соблюдением всех мер безопасности и санитарных норм. 

КВ
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