Минниханов приедет в Челны на празднование 45-летия со дня выпуска первого «КАМАЗа»

Президент РТ Рустам Миниханов посетит празднование 45-летия со дня выпуска первого «КАМАЗа».

«Мероприятие посетит президент Татарстана Рустам Минниханов и бывшие директора автогиганта. Иван Костин и Николай Бех приедут на торжество по личному приглашению генерального директора ПАО „КАМАЗ“ Сергея Когогина», — сказано в сообщении.

Там же уточняется, что первый директор предприятия 96-летний Лев Васильев не сможет посетить торжество.

В качестве приглашенной звезды перед заводчанами выступит российский пианист-виртуоз Денис Мацуев с фестивальной программой.

Торжество будет проходить с соблюдением всех мер безопасности и санитарных норм.