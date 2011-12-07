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Минздрав РТ: Пострадавшие в ДТП под Бавлами женщина и ее 18-летний сын - в тяжелом состоянии

Под Бавлами легковушка столкнулась с грузовиком.

43-летняя женщина и ее 18-летний сын находятся в тяжелом состоянии после ДТП под Бавлами, сообщили в минздраве РТ.

Состояние парня врачи оценивают как крайне тяжелое, состояние его матери — тяжелое.

Напомним, 14 февраля под Бавлами столкнулись «Хендэ» и грузовик «МАЗ». В результате аварии 45-летний водитель и 15-летняя пассажирка иномарки — скончались, 43-летняя и 18-летний пассажиры легковушки, а также водитель большегруза были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. 

КВ
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