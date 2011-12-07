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На ремонт 174,8 км дорог в Татарстане выделили более 4,1 млрд рублей

Реализация осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В Татарстане в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 174,8 км дорог. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря Минтранса РТ Наили Клевлеевой, на реализацию проекта в этом году 4 млрд 130 млн 700 тыс. рублей. На эти средства планируется отремонтировать: 96,7 км дорог регионального значения; 43,3 км дорог Казанской агломерации, Набережночелнинской — 29,2 км дорог; и Нижнекамской — 5,6 км дорог. 

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