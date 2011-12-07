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Рустам Минниханов принял участие в церемонии прощания Рашита Салахова

Экс-глава Арбитражного суда РТ ушел из жизни на 80 году жизни.

Президент РТ Рустам Минниханов проводил в последний путь заслуженного юриста России и Татарстана Рашита Салахова.

Как передает пресс-служба руководителя республики, церемония прощания прошла в здании Арбитражного суда РТ. Там Минниханов возложил цветы и выразил свои соболезнования родным и близким ушедшего.

По его словам, за пятнадцать лет работы во главе Арбитражного суда РТ Салахов многое сделал «для становления обновлённого арбитражного судопроизводства», а также собрал высокопрофессиональный коллектив, оставив о себе самую добрую память.

Рашит Салахов ушел из жизни 14 февраля 2021 года на 80 году жизни.

КВ
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