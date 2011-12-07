В Казани рекультивируют Самосыровский полигон

В Казани рекультивируют 20-метровый Самосыровский полигон. Комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению земель, осуществляющийся по федеральной программе «Чистая страна», одобрило Минприроды РФ.

По словам замглавы исполкома Искандера Гиниятуллина, работы рассчитывают начать в этом году и завершить в 2024-м. Годом ранее в городе уже ликвидировали 40-метровую Самосыровскую свалку и взялись за соседний полигон. До 2017 года он использовался ЗАО «КЭК». После всех необходимых процедур там возведут первую в Татарстане газовую электростанцию.