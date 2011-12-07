В новогодние праздники парки Казани посетили более 200 тысяч человек

В новогодние праздники общественные пространства Казани посетили более 220 тыс. человек. Для них в парках и скверах прошла праздничная зимняя программа «Парки рядом», в рамках которой состоялось 96 различных мероприятий.

Об этих положительных итогах зимних каникул доложил на совещании в мэрии Казани директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров.

Напомним, праздничная программа «Парки рядом» проходила в общественных пространствах города с 19 декабря 2020 года по 11 января 2021 года. Тех, кто решил выбраться на свежий воздух и заняться активными видами отдыха, ждало множество мероприятий самой разной направленности. Это и спектакли уличных артистов, катание на льду, конкурс снеговиков и многое другое.

Ожидаемо самым посещаемым местом в новогодние дни оказалась главная елка города — у Центра семьи «Казан»: ее посетили более 135 тыс. человек. Здесь были организованы торговые ряды, концертная программа.

Вторым по популярности также заслуженно стал парк «Черное озеро». Каток этого парка в новогодние каникулы посетили почти 90 тыс. человек. Кстати, результатом похода в это излюбленное место стали более 5 тысяч фотографий, выложенных в социальные сети.

Немалой популярностью этой зимой пользовалась и передвижная музыкальная сцена «Студия Зима», где выступали различные творческие коллективы Казани. За 6 дней этой передвижной творческой студией удалось побывать на 11 площадках города, а зрителями ее представлений стали более 2,5 тыс. человек.

Большой интерес у казанцев вызвали и выступления уличного театра из Санкт-Петербурга с перформансом «Декаданс». Представления прошли в семи парках, спектакли питерских артистов увидели почти 1,5 тыс. зрителей.

— В этом году особенно ярко проявились результаты нашей работы по реконструкции парков — мы получили много хороших отзывов. Важно, что люди не просто посещают общественные пространства с семьями, но и активно проводят время на лыжах и коньках, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.