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Директор магазина в РТ пожаловалась на постоянные проверки наличия масок и перчаток у посетителей

Так, по мнению юриста, с полицейских перенесли ответственность на владельцев магазинов.  

Директор магазина из Рыбной Слободы пожаловалась на постоянные проверки магазина с стороны полицейских. За отсутствие масок и перчаток у посетителей начали выписывать штрафы и продавцам или владельцам магазинов, сообщает KazanFirst.

По мнению адвоката Григория Поликарпова, постановление Кабинета министров не только возложило, но и переложило полномочия с сотрудников полиции на предпринимателей обязанность не допускать на свою территорию посетителей без средств индивидуальной защиты. Ибо новые правила идут вразрез с законом «О защите прав потребителей», которые не позволяют предпринимателю отказать в услуге.

КВ
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