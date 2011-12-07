Директор магазина в РТ пожаловалась на постоянные проверки наличия масок и перчаток у посетителей

Директор магазина из Рыбной Слободы пожаловалась на постоянные проверки магазина с стороны полицейских. За отсутствие масок и перчаток у посетителей начали выписывать штрафы и продавцам или владельцам магазинов, сообщает KazanFirst.

По мнению адвоката Григория Поликарпова, постановление Кабинета министров не только возложило, но и переложило полномочия с сотрудников полиции на предпринимателей обязанность не допускать на свою территорию посетителей без средств индивидуальной защиты. Ибо новые правила идут вразрез с законом «О защите прав потребителей», которые не позволяют предпринимателю отказать в услуге.