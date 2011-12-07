Круглый стол, посвященный Международному дню семьи, состоится в РТ в онлайн-режиме 

Сегодня в Татарстане в онлайн-режиме состоится XIII традиционный ежегодный круглый стол, посвященный Международному дню семьи.

Так, 15 мая в 15.00 Центром семьи и демографии Академии наук РТ будет организована онлайн-дискуссия на тему региональной семейной политики в республике, какие существуют ресурсы и целевые ориентиры.

По завершению мероприятия будут систематизированы институциональные ресурсы на основе объединения программ поддержки семьи, реализуемых органами власти, общественными, религиозными и иными организациями.

Чтобы присоединиться к трансляции можно перейти по данной ссылке https://us02web.zoom.us/j/7236951442?pwd=NDJha2twdVdFN2NFcHhreC9FZmEvQT09. Узнать пароль для подключения или другие подробности можно по телефону: 8-960-051-68-64.