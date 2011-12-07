В Казани прошла лекция-дискуссия об облике будущих детских дворовых площадок

В роли экспертов выступили ехнический и судебный эксперт Ассоциации по благоустройству, озеленению территорий и обучению граждан «ГОРОД» Наталья Зинченко и партнёр архитектурного бюро «Дружба», специалист в области пространств для детей Белла Филатова. Модератором встречи стала помощница Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Мы будем учитывать три ключевых аспекта при выборе оборудования. Первый — это польза для развития ребенка и игровая ценность. Второй — безопасность площадки. Третий — создание условий для дальнейшего содержания площадки и поддержания безопасности», — обозначила основные тезисы дискуссии Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Важной темой для обсуждения стало то, как сделать детскую площадку интересной для ее основной аудитории.

«Наше бюро много лет занимается созданием детских пространств. Едва начав этим заниматься, мы обнаружили, что невозможно заниматься этим без детей, поэтому мы организовали лабораторию по исследованию детского восприятия, где мы вместе с ними проектируем как соавторы. Городская среда — колоссально важный для развития детей фактор», — прокомментировала Белла Филатова.

Так, эксперт выделила несколько способов привлечь внимание ребенка: тематический компонент площадки, наличие ярких цветов, возможность трансформировать пространство, использование натуральных материалов и другие.

Помимо творческой составляющей организации детских пространств, были обсуждены и вопросы безопасности на них. Так, Наталия Фишман-Бекмамбетова отметила, что при строительстве детских площадок по программе «Наш двор» используются только материалы и оборудование, имеющие международную сертификацию.

«С 1 июня для всех поставщиков начинает действовать обязательная сертификация. За нарушение этого требования предусмотрена уголовная ответственность», — прокомментировала Наталья Зинченко.

Программа «Наш двор», в рамках которой запланировано благоустройство дворовых пространств по всей республике, была инициирована Президентом РТ Рустамом Миннихановым. С 2020 по 2024 год планируется провести ремонт дорог и тротуаров, наружного освещение, установка детских площадок, озеленение и многое другое.

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