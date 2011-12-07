Мать покончившего с собой студента ТИСБИ Наталья Андреева: «Сын перед смертью говорил то же, что и Галявиев»

Сын Натальи Андреевой Даниил учился в том же колледже, что и Ильназ Галявиев. Мать говорит, что перед смертью ее сын вел себя точно так же, как и преступник, который напал с оружием на казанскую гимназию № 175.

​​«То, что он играл в „стрелялки“, — это правда»

Был ли Даниил общительным мальчиком, были ли у него проблемы с друзьями?

Со всеми он общался хорошо, но только «привет-пока». Он проводил много времени за компьютером, и говорил, что с одноклассниками ему не интересно, а [интересно] с тем, кто старше него.

Один раз, проходя, я увидела, как он во время игры за компьютером общался с мужчиной лет 40. Но на это же внимания не обращаешь. Даня общался с кем-то, но через соцсети.

То, что он играл в «стрелялки», — это правда. Он оставил мне определённые игры, которые я обнаружила только недавно. Я открыла блокнот — расписание врача, и обнаружила, что его рукой обведено [фраза] Demo Dematis, видимо, для того, чтобы я нашла его в соцсетях, и три записи, как я поняла, это игры.

Какие отношения у него были в колледже с одногруппниками?

Не могу сказать. Он, когда туда поступил, сразу пошел в спортзал, ему даже предложили взять его на себя, организовать фитнес-сообщество, он от этого отказался. К нам из одногруппников никто не приходил — это точно, друзей оттуда я не знаю, но общение у него со всеми было нормальное.

У него был конфликт на первом курсе со старшекурсником. Когда он сказал, что туда больше не пойдёт, мой муж выводил его на разговор, но Даня сказал, что решит все сам.

Почему было принято решение поступать именно в ТИСБИ?

Мы поступали в техникум связи на ИТ-специалиста, но Даня не прошел туда по баллам. А учеба в ТИСБИ стоила 40 тыс. рублей, и поэтому он пошёл туда.

И у него действительно получалось быть компьютерным мастером. Мы предлагали ему открыть какую-нибудь точку, чтобы он занимался починкой компьютеров и телефонов, но он отказался. Мы предлагали ему пойти и в другие места работать, но Даниил откладывал всё до последнего, мне кажется, он задумывал совершить содеянное давно.

Вы говорите, что из ТИСБИ он фактически сбежал, он объяснял, с чем это было связано?

Когда мы вышли из больницы, то он сказал, чтобы мы сразу поехали забирать документы из колледжа. Туда он больше возвращаться не хотел, я не знаю почему. Я думала, что он учиться не хочет, и мы их забрали.

Перед его смертью я ему сказала, чтобы этой беготни от меня к бабушке и обратно ко мне [Даниил некоторое время жил у бабушки — прим. Ред.] не было, «Ты едешь в Москву поступать на программиста». Ведь дать ребёнку самостоятельной жизни — это другое. Тут он знает, что есть поддержка и там, и там, но и там и там он вёл себя безобразно, постоянно хамил.

«В поведении Галявиева я увидела своего сына»

Вы читали материалы СМИ с интервью ректора ТИСБИ?

Материалы не читала, если честно, даже не смотрела. По крайней мере, я надеюсь, что всё это дело пересмотрят и возобновят, и всё станет ясно. В том году со мной никто не выходил на связь из колледжа. Я сама позвонила его куратору и сообщила о том, что Даня погиб.

И сказала о том, что, если одногруппники хотят, они могут прийти на его похороны. Но я никого из них не видела. Никто ко мне не подходил, был ли кто-то из колледжа, я точно сказать не могу. Только сегодня узнала новость, что Ильназ Галявиев вёл себя именно таким же образом, как Даня раньше.

С чего все началось, почему я выставила всё в свою социальную сеть? Тогда я не думала, что возникнет такой резонанс. Я хотела привлечь внимание к своему делу. Я решила так, что это дело всё-таки заберут в Казань, возобновят и всё проверят.

11 мая я увидела на видео Галявиева, прикованного наручниками, и я увидела в нём своего ребёнка, который делал то же самое, крича эти же слова, что и Ильназ. То есть все те же самые фразы практически.

В последние два года Даня перестал звать отчима папой, хотя называл он его так с семи лет. А эти два года он просто называл его по имени. Со мной тоже контакта не было, ребенок отстранялся.

Был ли у сына конфликт с отчимом?

Да, конфликт был. И в последнее время Даниил выводил всех на конфликт, каждого члена семьи. Самому вроде как страшно, но специально выводил его. Я не знаю, с чем это было связано. Потому что, когда мы сошлись, я сказала мужу Даниила не трогать, потому как он не его отец. Может быть, зря, конечно.

Возвышал ли он себя над другими детьми? Говорил ли он, что ему интереснее со взрослыми?

Да, он говорил, что ему интереснее со взрослыми. У нас есть родственник, военный, ему было с ним интересно. Даниил мечтал об армии, он хотел служить в спецназе. И в последнее время он говорил, что хотел научиться стрелять. Но я воспринимала это как нормальную вещь для мальчиков. Сначала они играют в пистолетики, а потом вырастают и становятся охотниками. Для меня это было нормально.

Я видела, что он играл в компьютерные «стрелялки», но это было, когда мы ложились спать, а он начинал играть. Он стал жить ночной жизнью, и так продолжалось, наверно, года два.

«В его телефоне не было моего номера»

Не помните во что он играл?

Нет. Началось все с «Майнкрафта», потом автомобильные игры, потом начались «стрелялки». Мне средний сын показал, что было у Дани на телефоне, там была скачана игра, где надо было собирать и разбирать оружие. Также я хотела достать фотографии из компьютера, но он был почищен самим Даней.

Скажите, а на телефоне был пароль? Как вы его разблокировали?

На телефоне был пароль, но, как его разблокировать, Даня показал мне перед смертью. В телефоне он оставил послание для меня, там есть записи песен, одна из них примерно такая же, как у Ильназа Галявиева.

Проверяли ли вы контакты в телефоне?

Могу сразу сказать, что моего номера там нет. Там есть номер первого мужа, бабушки, а номеров тех, кто его воспитывал, — нет.

Как вы считаете, кто-нибудь кроме вас мог оказывать ему какую-либо поддержку моральную?

Мы ходили к психологу. Но я не могу сказать, например, чтобы он чем-то делился с теми, с кем он играл в компьютерные игры. Возможно, это было без меня, но каждому ребёнку я выделяла личное время.

И вот он начал бегать от нас к бабушке и наоборот. В прошлом году он проводил больше времени у бабушки, потому что ТИСБИ находился рядом, туда он ходил пешком, и там он проводил больше времени.

Он показывал мне фотографию, как он стоит на чёрной вышке, которую потом убрали, тогда я на неё не обратила внимание. Но когда я открыла записи в его телефоне, на этой вышке он вызывал всех этих демонов, и в записях было написано, что «Люцифер лежит на второй ступени этой вышки», что-то в этом роде.

Отдалился ли ребенок от вас сам?

В последние два года он очень отдалился от семьи. Он полностью отдалялся со всех сторон. Хотел стать одиночкой. Он сам всех отталкивал от себя.

«Мы считали, что причиной была девочка»

Есть вопросы про сам инцидент. Кто-то пишет, что в момент трагедии он был у бывшего мужа, кто-то пишет, что у дедушки. В итоге он у кого был?

Он был у бывшего мужа, за городом.

Расскажите, где всё произошло?

Это была открытая местность, недалеко от дома. На открытой местности, как на поле.

Какие действия предприняли полицейские?

Меня не было на месте. А уголовное дело я сама не читала. Мне предложили, но я сказала, что не готова к этому. Подумала, что в любой момент я смогу это сделать. Я приехала на место через несколько дней после его смерти. Тогда я была как в тумане.

А к бывшему мужу были претензии? То есть то, что там ненадлежащим образом сейф был закрыт.

В уголовном деле было написано, что мой ребёнок вытащил у него ключи и сам открыл сейф.

У вас, получается, до трагедии, который произошла в Казани 11 мая, были сомнения, что он сам такое решение принял? Думали, что кто-то на него повлиял?

Нет. Мы тогда думали, что причиной стала девочка, первая любовь. До того дня, как я узнала, что было нападение на школу, я считала, что причиной всему была девочка. Потому что он очень сильно страдал [Наталья рассказала, как сын предпринял попытку самоубийства, детали мы решили опустить — прим. Ред.] Он продолжал чувствовать себя плохо, и я вызвала скорую. Нас увезли в городскую больницу № 7, взяв анализы, врач сказал, что у него присутствует фенобарбитал. [...] Это была первая яркая попытка свести счеты с жизнью.

На следующий случай Даня выпил спиртное и вышел со мной на контакт. Ребенок признался, что хотел выброситься с 18-го этажа. После нашего разговора с ним, мы сразу поехали к специалисту. Психолог сказал, что требуется психиатр. Нас отправили в больницу, и с разрешения Дани его положили на обследование.

Дня через три во время лечения он мне сказал, что захотел жить. Но вдруг его смутило долгосрочное пребывание в больнице, и он отказался продолжать лечение. Приехал выездной суд, и мы принудительно положили его по моему решению. Он там пролежал месяц, и началась эта пандемия. Я отвезла его жить к свекрови. И внезапно он сообщает мне по телефону, что снова попытался покончить с собой. Свекрови удалось помочь ребёнку, и мы скрыли этот случай, не сообщив лечащему психиатру.

При разговорах с психиатром он вел себя скрытно. Врач сказал, что ребёнок переживает из-за девочки. А потом Даня лично мне сказал, что солгал доктору. И сказал, что ничего мне расскажет до тех пор, как не уйдёт в армию. Теперь я понимаю, что возможно причина была вообще не в девочке.

А вы с девушкой были знакомы его? Вы как-то общались с ней?

Я познакомилась с ней буквально перед смертью. Я знала, что она его одноклассница. В лицо я её знала. Выпускной прошёл хорошо, было всё нормально. Он веселился и улыбался. Но вот после выпускного я не знаю, что произошло. А предсмертную записку он вообще оставил на телефоне.

«В скачанной книге была информация, как вызывать дьяволов»

Что он написал в предсмертной записке?

Он все оставил в телефоне. Я нашла скачанную книгу про дьяволов. В книге была информация о том, как вызывать дьяволов. Я прочитала только первые страницы книги. Надеюсь, что следствие всё изучит.

В тот момент следственные органы как-то всё это изучали, смотрели и проверяли?

Остановились на том, что причиной стала девочка. Но сейчас я думаю, что дело возобновится. И они всё перепроверят тщательно.

Как вы думаете, что его подтолкнуло пойти на такой шаг, как самоубийство? Или это его собственная инициатива?

Я думаю, что всё-таки, совпадение это или нет, его кто-то вёл. Связывая его поведение с Ильназом Галявиевым, то как он себя вёл… В принципе, это одно и то же.

Один раз я его спросила, была же информация, что молодежь зомбируют и тому подобное, я спросила его — почему он рвётся в армию? «Сможешь ли ты стрелять в людей?»

Он сказал: нет, в россиян — никогда. Получается, что в чужих мог?