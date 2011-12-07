Родители учеников казанской гимназии №175 выберут дальнейший учебный процесс

В Казани проходят встречи властей с родителями учеников гимназии № 175. Решается вопрос об учебном процессе. Предлагается два варианта: завершить год заранее и выставить оценки по уже имеющимся или же закончить его официально.

Выпускные 9-11 классы переведены в школу № 174, где для них подготовлены кабинеты. Учится они будут в своем коллективе и со своими педагогами. Это сделано для того, чтобы дети могли подготовиться к экзаменам. Четыре первых класса будут объединены в один — с родителями решается вопрос о переводе его на дистант. Другие классы переведены на дистант.

Кроме того, по заявлению заместителя начальника управления образования исполкома Казани Альберта Ахметова, республиканские власти сейчас прорабатывают вопрос об организации для школьников гимназии № 175 и их родителей летнего отдыха — этот вопрос также обсуждается с родителями.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здании гимназии № 175 и открыл огонь их охотничьего ружья. В трагедии погибли девять человек — двое взрослы и семеро детей. Еще 23 человека получили различные ранения и другие травмы — дети прыгали из окон второго и третьего этажа.