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Рустам Минниханов: «Героизация напавшего на школу Галявиева крайне опасна»

Президент РТ провёл совещание с правоохранительными органами.

Президент РТ Рустам Минниханов потребовал от органов правопорядка строго пресекать попытки героизации Галявиева в интернете, об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Президент РТ провёл совещание с правоохранительными органами. На совещании обсуждалась тема обеспечения безопасности в учебных учреждениях. На нём Президенту доложили, что в соответствии с ранее принятым решением о проверке учебных заведений Татарстана, сотрудники полиции нанесли визит во все школы. Меры безопасности в учреждениях подняты на более высокий уровень.

Также ему доложили, что в интернете было выявлено множество ресурсов, где в той или иной степени героизировали поступок злоумышленника. Минниханов назвал такую популярность «крайне опасной», которая может спровоцировать на совершение подобных злодеяний.

КВ
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