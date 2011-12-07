Садоводы под Набережными Челнами выясняют, кто убил белого лебедя

Ежегодно на озеро Лебяжье под Набережными Челнами в весеннее время прилетают белые лебеди. Этой весной, для того что бы вывести птенцов, на озеро прилетело 8 взрослых особей. Но 9 мая садоводами «Энергетика» в воде был обнаружен убитый лебедь.

По словам председателя СНТ Галины Севастьяновой, убитую птицу позже похоронил садовод Геннадий Михуткин. Трагедия произошла в выходные дни, по этому люди не могли дозвониться до экологов, сообщают «Челнинские известия».

Виноватых в содеянном не нашли.

Ранее уже был случай убийства лебедёнка, а одного раненого лебедя вовсе выхаживали не только всем посёлком, но и школьники с учителями, приходившие с автостанции пешком, чтобы проявить заботу, рассказала Галина Севастьянова.