Самозанятые Татарстана пользуются преимуществами нового льготного микрозаёма

В связи с ростом самозанятых жителей Татарстана, минэкономики РТ совместно с Некоммерческой микрокредитной компанией «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» было решено запустить специальный льготный микрозаём для самозанятых предпринимателей по дифференцированной ставке от ½ ключевой ставки ЦБ РФ до 6%. Снижение максимальной ставки по данному продукту до ключевой ставки Банка России планируется с 1 июня.

Льготное финансирование стало возможным благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает пресс-служба минэкономики РТ.

В республике уже появились получатели финансовой поддержки. Одним из них стал Владелец частной сыроварни в поселке Алексеевское Сергей Плотников. Он рассказал, что статус самозанятого помог ему получить льготный микрозаём на развитие своего дела без «без бумажной волокиты, быстро и необоснованных отказов». Им отмечены преимущества сниженной налоговой ставки- всего 4% и полная прозрачность.

На портале РТ отмечается, что гражданам, которые удовлетворяют условиям программы, доступно до 500 тыс. рублей на срок от 3 до 24 месяцев. Заявки на льготный заём принимают через «МФЦ для бизнеса» или региональных представителей Фонда. Подать заявку также можно через «Фонд поддержки предпринимательства РТ».