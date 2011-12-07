В Татарстане произошла пьяная драка

В деревне Большие Лызи, расположенной в Балтасинском районе РТ, трое мужчин устроили совместное распитие спиртных напитков. После того, как запас горячительных напитков иссяк, между собутыльниками вспыхнула ссора. Не сумев совладать с приступом гнева, нижнекамец 1994 г.р., и житель Арска 1989 г.р., избили 50-летнего хозяина жилища стальными санями, скамейкой и палками. Жертва, получившая многочисленные травмы головы, доставлена в медицинское учреждение.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, нападавшим инкриминируется покушение на убийство.



