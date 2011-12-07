На территории РКБ в Казани откроют многоквартирный дом для врачей

18 июня в Казани пройдет несколько мероприятий приуроченных ко Дню медицинского работника, который в этом году отмечается 20 июня. В этот день будет официально открыт онкогематологический корпус ДРКБ, а также жилой многоквартирный дом для врачей.

«Для привлечения кадров, и чтобы кадры остались в государственной системе здравоохранения был построен сто квартирный дом на территории РКБ, где наши медицинские работники получат 100 квартир. Работники РКБ, ДРКБ, МКДЦ», — заявил во время брифинга в Доме Правительства РТ министр здравоохранения республики Марат Садыков.

В этот же день пройдет торжественное вручение автомобилей. Всего медикам выдадут 370 машин, что позволит, по словам Садыкова, поменять весь автопарк сельского здравоохранения, за исключением городских агломераций.

В этот же день пройдет церемония победителей конкурса «Ак чечеклер» среди медработников. Он проводится уже более 13 лет, но в прошлом году был отменен из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Призами наградят победителей в номинациях: «Врач года», «Легенда здравоохранения», «Уникальный случай», «Врач первичного звена» и по многим другим. Отдельной номинации в связи с борьбой с коронавирусом не будет, однако министр пообещал, что на церемонию будут приглашены руководители ковидных госпиталей, как те, кто первыми принял на себя удар болезни.