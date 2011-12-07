Татарстанские мореплаватели завершили кругосветное путешествие остановкой в Турции

Татарстанские мореплаватели завершили кругосветное путешествие на яхте «Милонга», прошедшее в честь 100-летия Татарской АССР, сообщает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что все члены экипажа здоровы и находятся в приподнятом настроении. «Финита ля комедия! Мы сделали кругосветку! Финиш» — так выразили свои эмоции члены экипажа по прибытию.

По словам 72-летнего капитана судна Алмаза Алеева, конечной гаванью их плавания стала Турция, место, откуда девять месяцев назад они стартовали.

На пути мореплавателей было немало трудностей. Ранее «Казанские ведомости» писали, что они миновали тайфун и как полиция Вануату задержала их за нелегальное нахождение в Тихом океане.