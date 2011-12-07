В Казани подвели итоги конкурса «100 лидеров-Татарстан будущего Level up»

Сегодня, 15 июня, состоялась пресс-конференция, посвященная итогам II сезона конкурса «100 лидеров-Татарстан будущего Level up».

В мероприятии приняли участие руководитель проекта «100 лидеров-Татарстан будущего Level up», заместитель председателя ТПП РТ Елена Агеева, член Совета по вопросам кадровой политики при Президенте Республики Татарстан, бизнес-тренер Галина Маштакова, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по развитию профессионального и бизнес-образования Анна Палагина, старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит» ДВФУ Михаил Кривопал.

На собрании обсуждались отличившееся проекты, значимость мероприятия для участников, подведение итогов, а также реализация будущих планов для дальнейшего расширения конкурса.

Участникам дали возможность выразить свои идеи в проектной работе, получить знания от известных спикеров и выезжать со своими работами в другие районы и города. В проекте были представлены мастер-классы, тренинговая и развивающая часть, спорт и эмоциональная разгрузка, например, хождение по гвоздям. Победителям конкурса вручили денежные призы в 100 тыс. рублей.

«Это уже второй поток и первый для нас был пробным. Мы смотрели технологии, которые мы используем при подборе, обучении, сопровождении проекта, что нужно поменять и добавить», — поделилась бизнес-тренер Галина Маштакова.

Идейных участников по сравнению с прошлым годом стало больше. В этот раз ряд инициатив получили поддержку.

Одним из таких проектов стал «Talk now». Идея заключалась в ресурсе, где с помощью голосовых сообщений можно обмениваться информацией. Отличие в том, что в ресурсе можно определить эмоциональную составляющую. Такого в других приложениях еще не было. Эта разработка получила поддержку со стороны Иннополиса, стоимость проекта оценили в 1 млн долларов.

Также заместитель председателя ТПП РФ по развитию профессионального и бизнес-образования Анна Палагина отметила, что образовательная ценность этого проекта — представление всех эффективных форматов.

Автор: Виктория Козырева