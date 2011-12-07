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Фоторепортаж: пляжный волейбол, женщины

12 июля прошли финальные матчи по пляжному волейболу среди женщин.

Наша сборная стала чемпионом Универсиады, обыграв в полуфинале Канаду со счетом 2:0, а в финальном матче разгромив поляков с таким же счетом.

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