Татарстанцам на три недели запретили находиться в лесах

Татарстанцам запретили находиться в лесах и заезжать туда на авто. Запрет вызван установлением пожарной опасности, сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по РТ.

В постановлении, подписанном премьер-министром РТ Алексеем Песошиным сказано, что ограничения введены «на всей территории лесного фонда в границах». Ответственными назначили Министерство лесного хозяйства республики.

Так, в течении 21 дня запрет на въезд и пребывание будет действовать в следующих лесничествах: Агрызское, Азнакаевское, Аксубаевское, Алькеевское, Альметьевское, Арское, Бавлинское, Билярское, Болгарское, Бугульминское, Буинское, Елабужское, Заинское, Зеленодольское, Ислейтарское, Кайбицкое, Калейкинское, Камское, Кзыл-Юлдузское, Лаишевское, Лениногорское, Лубянское, Мамадышское, Мензелинское, Нижнекамское, Нурлатское, Приволжское, Пригородное, Сабинское, Тетюшское и Черемшанское.