Для детей и родителей в семейной гостинице ДРКБ устроили праздник

По доброй июльской традиции уникальная гостиница в Детской республиканской клинической больнице в Казани отметила свой день рождения. Сложно переоценить наличие возможности для родителей, чьи дети проходят длительное и тяжелое лечение, оставаться рядом со своим ребенком и пройти вместе с ним путь к выздоровлению от самого начала и до победного конца.

Юлия Маркова, директор «Дома Роналда Макдоналда» в Казани, специально для «КВ» в преддверии праздника провела небольшую экскурсию и показала, чем живет казанский пансион, ставший временным домом для тысяч детей и их родителей.

Компактный комплекс включает 24 спальни, гостиную с игровой зоной для детей, компьютерный уголок, кухню, столовую и прачечную, административные помещения, а также зону приема и регистрации гостей. Все это действительно создает домашнюю атмосферу и совсем не вызывает ассоциаций с больничной палатой. Позаботились организаторы и о гостях с ограниченными возможностями здоровья — весь первый этаж оборудован для их комфортного пребывания. Также имеется современная детская площадка и терраса с выходом в сад для активного отдыха детей и их родителей.

В рамках празднования восьмого дня рождения «Дома Роналда Макдоналда» была открыта специальная выставка «Моя Сакура», на которой все гости праздника смогли познакомиться с необычной историей самой обычной девочки Рианы Магдеевой и историями жителей гостиницы, с мечтами маленьких героев и их самых близких людей. Идея выставки появилась неслучайно — именно картина Рианы, которую она начала писать во время пребывания в семейной гостинице, стала отправной точкой мини-проекта. По задумке автора, сакура дарует долголетие.

Но какой День рождения обходится без гостей? Маленьких пациентов больницы и их родителей пришли поздравить, пожелать скорейшего выздоровления и вручить им подарки члены Совета Попечителей казанского «Дома Роналда Макдоналда». В их числе были руководитель Поволожского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Рафис Бурганов, заместитель главного врача ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» Надежда Погуляй, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова, заместитель председателя Общественной палаты РТ Анастасия Исаева и другие.

После концертной и цирковой программы День рождения завершился торжественным чаепитием в семейной атмосфере. Праздничные мероприятия подарили детям и их родителям радость, а позитивный настрой очень важен для борьбы с любым заболеванием.