Казанский кремль: Вакцина в Татарстан поступает в «живом» режиме, конкретных дат поставок нет

Вакцина от коронавируса в Татарстан поступает на постоянной основе и без перебоев. Об этом на брифинге сказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Вы, наверно, слышали, что накануне поступило еще 33 тыс. доз вакцины, она будет поступать и дальше. Для тех, у кого уже пройден первый этап вакцинации, вторая вакцина есть, здесь все в порядке. А мы говорим о тех новых вакцинах, для того чтобы начать следующую процедуру вакцинации населения», — уточнила Галимова.

Она добавила, что власти республики будут продолжать обращаться в федеральный центр за поставками вакцины.

«Нет конкретной даты, когда придет вакцина, она поступает в республику в „живом“ режиме и будет приходить в том объеме, в котором ее направляет нам федеральный центр, в том числе и с точки зрения разнообразия вакцин», — заключила Лилия Галимова.