Рустам Минниханов посетит Черемшанский район и обсудит заготовку кормов с фермерами, а также встретиться с инвесторами. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«В Черемшанском районе на этой неделе Рустам Минниханов ознакомится с сельской выставкой, встретиться с руководителями хозяйств и инвесторами. Темой обсуждения станут погодные условия, которые сильно влияют на заготовку кормов. Президентом поставлена задача активно работать с Минсельхозомпродом РТ и главами районов, над организацией заготовок соседних регионов Российской Федерации, граничащих с Республикой Татарстан. Данная работа уже ведется, и при посещении Черемшанского района Президент проконтролирует этот процесс», — сказала Галимова.

Кроме того, Президент планирует посетить растворный узел ООО «Био–Агро», котрый является своего рода спасением для сельскохозяйственных культур с точки зрения подкрепления урожайности.

Общая площадь этого растворного узла 1,8 га. Это стационарно растворный комплекс, предназначенный для подготовке воды для работ по питанию посевов сельскохозяйственных культур и защите от вредителей, болезней сорной растительности.

«Благодаря такому растворному комплексу на зерновых и бобовых культурах провели трёхкратную листовую обработку. Практика показала, что это один и самых эффективных способов против засухи», — заключила Галимова.