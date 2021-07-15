Обменялись подарками и взяли книги: Ургант и Познер сняли часть фильма в Музее чак–чака

Гостей угостили пастилой и сладостью тош

Директор рассказал, что Урганта и Познера они угостили пастилой, забытой татарской сладостью тош, баурсаком и чак-чаком, также они вместе попили травяные чаи.

«Все прошло благожелательно, попрощались на очень веселой и позитивной ноте, а их режиссёры благодарили нас за теплый прием. Им очень понравился наш чак-чак, по их словам, он был нежным и отличался от тех, что им приходилось пробовать раньше.» — отмечает Дмитрий Полосин.

Ургант и Познер подарили массу эмоций и оставили автографы

По словам директора музея, гости подарили массу эмоций им и всему коллективу, а также подписали книгу «Познер».

«В свою очередь мы на память подарили им "орден чак-чака“ и пастилу. Съёмочная группу купила у нас много сувениров. Иван Ургант — любитель читать, у нас есть полка с кроссбукингом, и Иван забрал у нас 2-3 книги, сказал, что в восторге от этих авторов и обязательно будет читать их в дороге», — рассказал Полосин.

«Гости создали непринужденную и прекрасную атмосферу»

Как рассказал Дмитрий Полосин после этой встречи у всех осталось очень много хороших впечатлений. Гости создали им чудесную атмосферу, а Иван Ургант всегда оживлял беседу своим искрометным и тонким юмором.

«Было приятно пообщаться с такими начитанными собеседниками. Также было легко работать с их съемочной группой, так как они действовали четкому плану, и при создании фильма не было чувства дискомфорта», — заключил собеседник нашего издания.