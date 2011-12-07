По делу об отравлении детей задержан заместитель главного инженера аквапарка «Ривьера»

В деле об отравлении детей в аквапарке «Ривьера» подозревают заместитель главного инженера, 52-летний мужчина свою вину не признал. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

«Следственными органами Следственного комитет Российской Федерации по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» задержан 52-летний заместитель главного инженера ООО «Аквапарк-Сувар»», — говорится в сообщении.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством заключить сотрудника аквапарка под стражу.

Напомним, что в результате отравления в аквапарке «Ривьера» пострадало 6 человек, один мальчик до сих пор находится в ДРКБ.