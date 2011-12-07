Президент Татарстана поручил главам районов приступить к заготовке кормов для скота

Рустам Минниханов дал поручение Минсельхозпроду РТ и главам районов начать заготовку кормов для скота. Об этом на брифинге заявила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Самое главное решение, которое есть — это вопрос заготовки кормов, причем не только для крупных сельскохозяйственных объединений, но и для частных и личных подворий. Село живет содержанием скота, и для них самое главное — это заготовка корма на будущее, чтобы обеспечить жизнедеятельность их поголовья. Президентом поставлена задача такую работу организовать Министерству сельского хозяйства и продовольствия РТ совместно с главами муниципальных образований», — сказала Галимова.

Она добавила, что главы районов должны посмотреть и проверить, в каких частных подворьях есть такая необходимость.

«Эта работа уже выстроена, некоторые районы начали этим заниматься еще до того, как Президент РТ дал такое поручение», — заверила Лилия Галимова.