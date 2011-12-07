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В Казанском кремле объяснили, с чем связан рост цен на овощи в Татарстане

На прошлой неделе в республике подорожали капуста, морковь и репчатый лук.

Подорожание цен на овощи в Татарстане связано с общероссийскими тенденциями, это проблемы не только республики. Об этом на брифинге заявила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Президент Татарстана в курсе сложившейся ситуации, но это общероссийская тенденция и [она] никак не связана с нашей республикой», — сказала спикер.

Напомним, что на прошлой неделе цена на белокочанную капусту поднялась до 37,46 рублей за килограмм, на морковь до 85,44 рублей за килограмм, а на репчатый лук цена взлетела до 34,83 рублей. 

КВ
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