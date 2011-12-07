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В открытии Собора Казанской иконы Божией Матери планирует принять участие Патриарх

Торжественное открытие собора запланировано на 21 июля.

На открытие Собора Казанской иконы Божией Матери планирует принять участие Патриарх всея Руси Кирилл. В Татарстане готовы к его приезду, а также проведению мероприятия на высоком уровне. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Мы все для этого готовим, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, и безусловно, мы к этому готовимся. Это важное и знаковое событие не только для православных республики, но и для всего мира. Безусловно, это мероприятие должно пройти на высоком и достойном уровне, в том числе отмечаем, что санитарно-эпидемиологические требования должны соблюдаться», — сказала Галимова.

Она подчеркнула, что ограничить доступ людей будет невозможно. Если верующий действительно хочет присутствовать при таком важном событии, ограничивать его ни в коем случае нельзя, но нужно создать хорошие условия, чтобы это было безопасно для людей с точки зрения санитарных норм.

«У нас вся готовность есть, работа ведется, о визите Патриарха будет известно ближе к дате самого мероприятия», — заключила Галимова.

Напомним, что торжественное открытие собора запланировано на 21 июля.

Ранее сообщалось о том, что в 2015 году руководством республики было принято решение о воссоздании Собора иконы Казанской Иконы Божией Матери, средства были выделены из Республиканского фонда возрождения памятников истории культуры Республики Татарстан. 

КВ
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