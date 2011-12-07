В открытии Собора Казанской иконы Божией Матери планирует принять участие Патриарх

На открытие Собора Казанской иконы Божией Матери планирует принять участие Патриарх всея Руси Кирилл. В Татарстане готовы к его приезду, а также проведению мероприятия на высоком уровне. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Мы все для этого готовим, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, и безусловно, мы к этому готовимся. Это важное и знаковое событие не только для православных республики, но и для всего мира. Безусловно, это мероприятие должно пройти на высоком и достойном уровне, в том числе отмечаем, что санитарно-эпидемиологические требования должны соблюдаться», — сказала Галимова.

Она подчеркнула, что ограничить доступ людей будет невозможно. Если верующий действительно хочет присутствовать при таком важном событии, ограничивать его ни в коем случае нельзя, но нужно создать хорошие условия, чтобы это было безопасно для людей с точки зрения санитарных норм.

«У нас вся готовность есть, работа ведется, о визите Патриарха будет известно ближе к дате самого мероприятия», — заключила Галимова.

Напомним, что торжественное открытие собора запланировано на 21 июля.

Ранее сообщалось о том, что в 2015 году руководством республики было принято решение о воссоздании Собора иконы Казанской Иконы Божией Матери, средства были выделены из Республиканского фонда возрождения памятников истории культуры Республики Татарстан.