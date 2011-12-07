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Жительнице Челнов удалось забрать авто, спрятанный ее бывшим мужем

Мужчина захотел иномарку в гараже, не захотев ее отдавать после развода.

Судебные приставы Набережных Челнов добились исполнения решения суда и смогли передать женщине автомобиль, который должен был ей отдать бывший супруг.

Согласно предписанию суда, владельцем иномарки Hyundai Solaris при разделении имущества в рамках бракоразводного процесса стала женщина. Однако исполнять законные требования ее бывший муж отказался, а все предупреждения о возбуждении в отношении него исполнительного производства он проигнорировал.

Тогда судебные приставы дважды привлекли его к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ. Вскоре выяснилось, что мужчина спрятал машину в гараже. Позже автомобиль был передан взыскателю.

КВ
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