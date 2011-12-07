Жительнице Челнов удалось забрать авто, спрятанный ее бывшим мужем

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Судебные приставы Набережных Челнов добились исполнения решения суда и смогли передать женщине автомобиль, который должен был ей отдать бывший супруг.
Согласно предписанию суда, владельцем иномарки Hyundai Solaris при разделении имущества в рамках бракоразводного процесса стала женщина. Однако исполнять законные требования ее бывший муж отказался, а все предупреждения о возбуждении в отношении него исполнительного производства он проигнорировал.
Тогда судебные приставы дважды привлекли его к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ. Вскоре выяснилось, что мужчина спрятал машину в гараже. Позже автомобиль был передан взыскателю.