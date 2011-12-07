Любовь Авдонина прокомментировала ситуацию с открытием детского лагеря «Костер» в Высокогорском районе Татарстана

По словам заместителя главы Управления Роспотребнадзора по РТ, у специалистов есть ряд замечаний, при устранении которых ситуация может поменяться.

«На сегодня лагерь к открытию не готов. Не получено санитарно-эпидемиологическое заключение. Замечания, в основном, касаются оснащения места детского отдыха бактерицидными излучателями и наличия медосмотра у персонала. При устранении недочетов мы готовы повторно выехать на место в понедельник, и если все будет в порядке, дать разрешение на заезд детей во вторник», — пояснила эксперт на пресс-конференции сегодня в ИА «Татар-информ».