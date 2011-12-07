Минкульт РФ планирует открыть общероссийскую цифровую площадку на базе КазГИК, рассказала ИА «Татар-информ» министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Минкульт РФ планирует на базе нашего Института культуры открыть общероссийскую площадку по повышению квалификации в IT-компетенциях сферы культуры», — уточнила министр.

Аюпова уточнила, что Татарстан занимает достаточно устойчивые позиции в IT-сфере, в том числе и в области культуры.

В период пандемии минкульт РТ смог перевести в онлайн-формат большую часть контента и деятельность учреждений. Общее количество просмотров за апрель составило около 8 млн, заметила собеседник агентства.